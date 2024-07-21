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Хаджи: главная причина поражения «Спартака» от «Оренбурга» — искусственное поле

Хаджи: главная причина поражения «Спартака» от «Оренбурга» — искусственное поле
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в стартовом туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«С «Оренбургом» какая-то странная закономерность, «Спартак» никак там не может разобраться. Считаю, главная причина поражения — поле. Видно, что игроки не так бегут, спотыкаются. Заметно, что хозяевам легче. В желании «Спартаку» не откажешь, но такие ошибки в защите нельзя допускать. Зачем отдавать назад вратарю?

Видно, что ребята старались, ещё первая игра с новым тренером, чувствовалось волнение. Нельзя сразу ждать классной игры и изменений. Надо перестроиться, тренер должен присмотреться к игрокам. Первый блин комом, но надеемся на дальнейший успех в сезоне», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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