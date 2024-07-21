Хаджи: главная причина поражения «Спартака» от «Оренбурга» — искусственное поле

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в стартовом туре РПЛ.

«С «Оренбургом» какая-то странная закономерность, «Спартак» никак там не может разобраться. Считаю, главная причина поражения — поле. Видно, что игроки не так бегут, спотыкаются. Заметно, что хозяевам легче. В желании «Спартаку» не откажешь, но такие ошибки в защите нельзя допускать. Зачем отдавать назад вратарю?

Видно, что ребята старались, ещё первая игра с новым тренером, чувствовалось волнение. Нельзя сразу ждать классной игры и изменений. Надо перестроиться, тренер должен присмотреться к игрокам. Первый блин комом, но надеемся на дальнейший успех в сезоне», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.