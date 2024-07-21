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В «Зените» сообщили, что не получили от «Галатасарая» приемлемого предложения по Венделу

В «Зените» сообщили, что не получили от «Галатасарая» приемлемого предложения по Венделу
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника сине-бело-голубых Вендела в «Галатасарай».

«Мы не получили от «Галатасарая» предложения по Венделу, которое могли бы принять», – приводит слова Медведева ASpor в социальных сетях.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Вендел близок к переходу в турецкий клуб.

Напомним, в минувшем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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