В «Зените» сообщили, что не получили от «Галатасарая» приемлемого предложения по Венделу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника сине-бело-голубых Вендела в «Галатасарай».

«Мы не получили от «Галатасарая» предложения по Венделу, которое могли бы принять», – приводит слова Медведева ASpor в социальных сетях.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Вендел близок к переходу в турецкий клуб.

Напомним, в минувшем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.