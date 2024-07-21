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Фото: положение Заболотного перед голом в ворота махачкалинского «Динамо»

Фото: положение Заболотного перед голом в ворота махачкалинского «Динамо»
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Нападающий «Химок» Антон Заболотный сравнял счёт в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Шумахов – 33'     1:1 Заболотный – 52'    

Форвард хозяев находился на грани попадания в положение «вне игры».

Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу.

В минувшем сезоне команды встречались дважды в Первой лиге. В первом круге «Химки» обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Во втором круге с тем же счётом победу одержали махачкалинцы.

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