Мирзов заработал оба пенальти в матче с «Динамо» Мх, у соперника фолил один и тот же игрок

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов заработал оба пенальти в первом тайме матча 1-го тура РПЛ с «Динамо» Мх. Примечательно, что у соперника также фолил один и тот же футболист — полузащитник Антон Крачковский.

На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу.

На 51-й минуте «Химкам» удалось сравнять счёт: отличился нападающий Антон Заболотный.