Хаджи: ошибка Максименко с «Оренбургом» не первая, но такое мы видели и на Евро-2024

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о результативной ошибке голкипера красно-белых Александра Максименко в матче стартового тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«Ошибка Максименко с «Оренбургом» уже не первая, но это нынешняя тенденция вратарей. Мы видели это и на Евро. В таких ситуациях можно выбить подальше от ворот, тем более в составе скоростные ребята есть. Тренеру виднее, как поступить в такой ситуации — оказать доверие или заменить Александра. Вроде играл неплохо, отразил несколько ударов. Но надо начать с вопроса, зачем отдавать вратарю мяч, если есть вариант, лучше в аут выбить. Но этим болеет не только «Спартак», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.