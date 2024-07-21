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«Чайка» вырвала победу в концовке матча Первой лиги с «Черноморцем»

«Чайка» вырвала победу в концовке матча Первой лиги с «Черноморцем»
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Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Черноморец» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев (Троицк). Матч закончился победой «Чайки» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 2
Чайка
Песчанокопское
0:1 Руденко – 63'     1:1 Хабалов – 82'     1:2 Хохлачёв – 90+2'    

В первом тайме команды не забили друг другу голов. На 64-й минуте счёт открыл нападающий «Чайки» Владислав Руденко. На 83-й минуте забил полузащитник «Черноморца» Алан Хабалов. Однако в компенсированное время к матчу (на 90+2-й минуте) «Чайка» сумела вырвать победу: забил нападающий Александр Хохлачёв.

После этой победы «Чайка» заработала четыре очка и поднялась на пятое место. «Черноморец» за два матча не набрал ни одного очка и находится на 16-м месте.

Турнирная таблица Первой лиги
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