«Чайка» вырвала победу в концовке матча Первой лиги с «Черноморцем»

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Черноморец» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев (Троицк). Матч закончился победой «Чайки» со счётом 2:1.

В первом тайме команды не забили друг другу голов. На 64-й минуте счёт открыл нападающий «Чайки» Владислав Руденко. На 83-й минуте забил полузащитник «Черноморца» Алан Хабалов. Однако в компенсированное время к матчу (на 90+2-й минуте) «Чайка» сумела вырвать победу: забил нападающий Александр Хохлачёв.

После этой победы «Чайка» заработала четыре очка и поднялась на пятое место. «Черноморец» за два матча не набрал ни одного очка и находится на 16-м месте.