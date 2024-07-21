РПЛ сезона-2024/2025: результаты матчей 21 июля

Сегодня, 21 июля, были проведены три игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Результаты матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 21 июля:

«Оренбург» — «Спартак» (2:0).

«Химки» — «Динамо» Махачкала (1:1).

«Ахмат» — «Краснодар» (1:1).

Вчера, 20 июля, в 1-м туре РПЛ состоялись четыре встречи. «Локомотив» обыграл «Акрон» со счётом 3:2. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. Московское «Динамо» победило «Факел» со счётом 3:1. «Ростов» и ЦСКА разделили очки — 0:0.

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.