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РПЛ сезона-2024/2025: результаты матчей 21 июля

РПЛ сезона-2024/2025: результаты матчей 21 июля
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Сегодня, 21 июля, были проведены три игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Результаты матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 21 июля:

  • «Оренбург» — «Спартак» (2:0).
  • «Химки» — «Динамо» Махачкала (1:1).
  • «Ахмат» — «Краснодар» (1:1).

Вчера, 20 июля, в 1-м туре РПЛ состоялись четыре встречи. «Локомотив» обыграл «Акрон» со счётом 3:2. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. Московское «Динамо» победило «Факел» со счётом 3:1. «Ростов» и ЦСКА разделили очки — 0:0.

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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