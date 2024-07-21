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Тренер «Оренбурга» Деограсия: пойдём все в баню после победы над «Спартаком»

Тренер «Оренбурга» Деограсия: пойдём все в баню после победы над «Спартаком»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия сообщил, что с удовольствием пойдёт с командой в баню после победы в матче стартового тура РПЛ с московским «Спартаком». Встреча в Оренбурге завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

— Я очень доволен игрой и рад за болельщиков. Команда отработала на ура и заработала важные три очка. Думаю, что зрители насладились матчем.

— Вам что‑нибудь известно об обещании Андрея Малых? Накануне матча он сказал, что если команда победит, то он ведёт всех в баню.
— Да, это здорово! Тогда все пойдём, — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

В минувшей игре на 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.

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