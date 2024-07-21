Тренер «Оренбурга» Деограсия: пойдём все в баню после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия сообщил, что с удовольствием пойдёт с командой в баню после победы в матче стартового тура РПЛ с московским «Спартаком». Встреча в Оренбурге завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

— Я очень доволен игрой и рад за болельщиков. Команда отработала на ура и заработала важные три очка. Думаю, что зрители насладились матчем.

— Вам что‑нибудь известно об обещании Андрея Малых? Накануне матча он сказал, что если команда победит, то он ведёт всех в баню.

— Да, это здорово! Тогда все пойдём, — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

В минувшей игре на 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.