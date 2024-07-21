«Можно сказать, что «Химки» упустили победу». Резиуан Мирзов — о матче с «Динамо» Мх

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча 1-го тура с махачкалинским «Динамо», который закончился со счётом 1:1.

«Можно сказать, что «Химки» упустили победу, не реализовали два пенальти, были моменты. Контролировали игру, находимся в оптимальной форме, будем готовиться дальше. Главное, что взяли одно очко», — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».

На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу. На 51-й минуте «Химкам» удалось сравнять счёт: отличился нападающий Антон Заболотный.