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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов прокомментировал ничью с «Химками»

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов прокомментировал ничью с «Химками»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с подмосковными «Химками», который закончился со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Шумахов – 33'     1:1 Заболотный – 52'    

«Мы заработали очко на поле соперника. Хорошая игра, пока для нас это нормально. Ситуация могла развернуться, если бы гол был засчитан. Для меня отмена гола была большим откровением, судья даже не пошёл смотреть. Может быть, я каких-то правил не знаю, но тогда пусть пояснят.

Хотел бы сказать, что ребята большие молодцы, играли с самоотдачей, дисциплинированно. Были ошибки, но это всё исправимо. Хотел бы поздравить болельщиков из Дагестана с результативной игрой. Уверен, дальше будет лучше», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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