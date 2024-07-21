В «Динамо» Махачкала анонсировали три трансфера в клуб в ближайшее время

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о предстоящих трансферах команды.

«Мы будем работать над усилением команды. Сегодня медосмотр прошёл иностранный игрок на позицию левого латераля. Завтра-послезавтра мы его объявим. На этой неделе подъедут ещё два игрока, это будет усилением по позициям», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 21 июля, махачкалинское «Динамо» встречалось с подмосковными «Химками» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров (Нижний Новгород). Итоговый счёт — 1:1. Этот матч стал для клуба из Дагестана дебютным в РПЛ.