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Магомед Адиев оценил ничейный исход в домашнем матче с «Краснодаром»

Магомед Адиев оценил ничейный исход в домашнем матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат в матче стартового тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла сегодня, 21 июля, в Грозном. Она завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 30'     1:1 Камилов – 43'    

«Довольно неплохая игра в нашем сочетании. Встретились два достойных соперника. Жаль, что не удалось выиграть, но ничья в какой-то мере здесь закономерна. Смотрим с оптимизмом на чемпионат. Думаю, в этом году нам должна даться игра», – приводит слова Магомеда Адиева пресс-служба грозненской команды в социальных сетях.

В минувшей игре счёт на 30-й минуте открыл хавбек краснодарцев Никита Кривцов. На 43-й минуте грозненцы сравняли счёт — этому поспособствовал полузащитник Владислав Камилов.

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