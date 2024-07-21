Магомед Адиев оценил ничейный исход в домашнем матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат в матче стартового тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла сегодня, 21 июля, в Грозном. Она завершилась со счётом 1:1.

«Довольно неплохая игра в нашем сочетании. Встретились два достойных соперника. Жаль, что не удалось выиграть, но ничья в какой-то мере здесь закономерна. Смотрим с оптимизмом на чемпионат. Думаю, в этом году нам должна даться игра», – приводит слова Магомеда Адиева пресс-служба грозненской команды в социальных сетях.

В минувшей игре счёт на 30-й минуте открыл хавбек краснодарцев Никита Кривцов. На 43-й минуте грозненцы сравняли счёт — этому поспособствовал полузащитник Владислав Камилов.