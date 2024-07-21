Тренер «Динамо» Махачкала обратился к игрокам в раздевалке после первого матча в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1) обратился к свои игрокам. Прошедший матч стал первой игрой в РПЛ в истории клуба.

«Первый матч, конечно, всегда непростой. Поэтому, считаю, молодцы, что проявили характер, играли до конца. Могли выиграть, могли проиграть, но в целом, думаю, что результат по игре. Сейчас не будем на это тратить нервы и силы. Сейчас вы уже прекрасно понимаете, какие требования, что скорости возрастают — всё, о чём мы говорили. Спасибо за игру, готовимся к следующему матчу», — сказал Биджиев команде.

По итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.