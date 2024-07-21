Защитник «Химок» Ориньо прокомментировал свой дебют в РПЛ

Защитник «Химок» Ориньо после матча 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1) прокомментировал свой дебют в чемпионате России.

«Хочу поблагодарить «Химки» за возможность играть в этом клубе. Очень рад дебютировать. Мы хорошо сыграли, просто осталось реализовать некоторые моменты, но в этот раз у нас не получилось.

Для меня привычно играть на таком уровне, потому что я играл в Бразилии. Сейчас могу сказать, что РПЛ — плотный чемпионат, тут много борьбы», — передаёт слова Ориньо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ориньо является выпускником академии бразильского «Гремио». В Бразилии защитник выступал за «Сантос» и «Флуминенсе». В конце 2021 года он перешёл в минское «Динамо», в составе которого стал чемпионом Беларуси.

С января 2024 года Ориньо выступал в составе «Родины». За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.