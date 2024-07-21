«Бешикташ» предложил «Зениту» обменять Вендела на Фернандеша — Regate Sports

Турецкий «Бешикташ» предложил «Зениту» обменять полузащитника сине-бело-голубых Вендела на своего хавбека Жедсона Фернандеша.

По информации источника, «Зенит» крайне негативно настроен в отношении такой сделки.

Помимо «Бешикташа», Вендела хочет купит «Галатасарай». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Вендел близок к переходу именно в этот турецкий клуб.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за турецкий «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.