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Аршавин раскрыл, что Клаудиньо говорил про Глушенкова перед трансфером Максима в «Зенит»

Аршавин раскрыл, что Клаудиньо говорил про Глушенкова перед трансфером Максима в «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сообщил, что хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо позитивно воспринял трансфер нападающего Максима Глушенкова в петербургский клуб.

«Есть такой мини-инсайд. Ходят слухи по базе, что, когда Клаудиньо спросили про Глушенкова, он сказал: «Это хороший игрок, с ним будем играть», – заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, в текущем сезоне Максим Глушенков успел принять участие в двух официальных матчах петербургского клуба. Он записал на свой счёт четыре забитых мяча.

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