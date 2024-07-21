«Боруссия» Д с разгромным счётом проиграла таиландскому клубу в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках азиатского турне дортмундской «Боруссии», в котором её соперником выступал «Патхум Юнайтед» из Таиланда. Матч завершился разгромной победой «Патхум Юнайтед» с счётом 4:0.

В первом тайме в составе «Патхум Юнайтед» забили нападающий Мельфин Лоренцен, имеющий опыт игры в Бундеслиге, а также Тирасил Дангда. Отметим, что первый тайм запомнился промахом нападающего «Боруссии» Карима Адейеми, который не смог поразить пустые ворота соперника после передачи одноклубника Юлиана Брандта.

Во втором тайме «Патхум Юнайтед» также забил два мяча: дубль на счету Джароенсака Вонгкорна.

«Я знаю, что ребята очень устали и мы много тренировались, но, конечно, это не может быть оправданием.Тот, кто не выполняет основы, не будет играть. Очень просто», — приводит слова главного тренера «Боруссии» Дортмунд Нури Шахина Sky Sports Germany.