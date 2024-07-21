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Черчесов — о Станковиче в «Спартаке»: раз он приходит в новый клуб, нужно подготовиться

Черчесов — о Станковиче в «Спартаке»: раз он приходит в новый клуб, нужно подготовиться
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Вы говорите, что Станкович пришёл, а времени нет. Но если со мной сравнить, то у меня тоже времени нет. Я команду увижу за четыре дня перед матчем со сборной Норвегии, но я с Магомедом Адиевым уже раз 100 разговаривал. Мне надо не перестраивать за два дня команду, а собрать максимальную информацию.

Когда ты куда‑то приходишь, ты всегда должен быть готов. Я вот не хочу переходить туда, где я знаю, что ничего не сделаю. Но раз человек приходит, значит, должен собрать информацию и подготовиться. Я говорю про принцип, а не про фамилии и команды», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

21 июля «Спартак» на выезде проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче стартового тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Красно‑белые провели первый официальный матч под руководством Деяна Станковича.

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