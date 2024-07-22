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Фото: Матвей Сафонов смотрел матч «Краснодара» с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ

Фото: Матвей Сафонов смотрел матч «Краснодара» с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов смотрел матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Краснодар» (1:1). Это стало известно из социальных сетей Марины Кондратюк, которая является девушкой Сафонова.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 30'     1:1 Камилов – 43'    

Фото: Скриншот из соцсетей Марины Кондратюк

О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Матвей Сафонов был капитаном краснодарской команды. Южане по итогам чемпионата России по футболу заняли второе место в турнирной таблице.

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