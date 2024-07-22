«Если будем так играть, не выйдем в РПЛ». Морено — о матче «Сочи» с «Балтикой»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал результат матча 2-го тура Мелбет Первой лиги с калининградской «Балтикой» (0:0).

«Мы снова позволяем слишком многое сопернику, дарим подарки, которыми он пользуется. Мы работали над тем, чтобы быть внимательными при стандартных положениях, в частности при аутах. Тренировали эти моменты, но, к сожалению, секундная потеря концентрации приводит к тому, что нам забивают после аута, и всё, над чем мы работали, вновь не даёт нам никакого преимущества.

Мы набираем одно очко из шести, но хорошо, что ещё остаётся 32 тура впереди. Но очевидно, что, если мы будем играть таким образом – мы не будем явными кандидатами на выход в Премьер-Лигу. Нам нужно прибавлять в последующих играх, чтобы быть явными фаворитами», — приводит слова Морено пресс-служба клуба.

В игре стартового тура Первой лиги «Сочи» в гостях уступил «Уралу» со счётом 0:2. В свою очередь, «Балтика» не смогла обыграть московскую «Родину». Та встреча завершилась со счётом 0:0.