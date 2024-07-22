Андрей Аршавин назвал команду, которая всех удивит в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об «Акроне».

«Никаких стереотипов об «Акроне» нет. Эта команда будет удивлять весь сезон, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

20 июля «Акрон» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречался с московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Для «Акрона» этот матч стал дебютным в РПЛ.