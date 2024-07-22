Стоичков: Ямаль ещё ребёнок, мы должны его защищать, а не ставить высоко

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился мнением о молодом талантливом нападающем каталонского клуба и сборной Испании Ламине Ямале.

«Он ещё ребёнок, мы должны его защищать, а не ставить высоко, чтобы потом очень легко упасть. Я за его защиту, мы должны дать ему столько времени для его развития, сколько ему нужно», — приводит слова Стоичкова Sport.es.

Ямаль стал одним из открытий недавно завершившегося Евро-2024. В составе сборной Испании Ламин Ямаль сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Испанец получил приз «Лучшему молодому игроку» турнира. Сборная Испании одержала победу в турнире. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.