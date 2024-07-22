Корнаухов: «Спартак» вообще не готов, Станковичу не донесли обстановку в РПЛ

Бывший российский футболист Олег Корнаухов раскритиковал подготовку «Спартака» к матчу 1-го тура нового сезона РПЛ с «Оренбургом», который завершился со счётом 0:2.

«1-й тур показал, что «Спартак» вообще не готов. Все прекрасно понимали, как будет играть «Оренбург». То, как играл «Спартак, говорит, что команда не подготовилась к матчу. Станкович пока не изучил футболистов, ему не донесли обстановку в РПЛ», — сказал Корнаухов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

21 июля «Спартак» на выезде проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче стартового тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Красно‑белые провели первый официальный матч под руководством Деяна Станковича. На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.