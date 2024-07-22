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Рафаэль Варан согласовал условия контракта с итальянским клубом «Комо» — Фабрицио Романо

Рафаэль Варан согласовал условия контракта с итальянским клубом «Комо» — Фабрицио Романо
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Французский защитник Рафаэль Варан подпишет контракт с «Комо». Стороны согласовали трудовой договор до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что 30 июня закончилось трудовое соглашение француза с «Манчестер Юнайтед», за который защитник выступал с 2021 года. В минувшем сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Напомним, в минувшем сезоне клуб «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса занял второе место в Серии B и вышел в элитный дивизион Италии.

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