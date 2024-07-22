Губернатор Воронежской области обратился к фанатам «Факела» после поражения от «Динамо»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к болельщикам «Факела» после поражения в матче 1-го тура РПЛ с московским «Динамо» со счётом 1:3.

«Первый матч в новом сезоне вышел комом для нашей команды. Но мы увидели и борьбу, и опасные моменты, переросшие в гол, и настрой отдать все силы на поле.

А самое главное — мы вновь могли наблюдать за фирменной, самой мощной в стране поддержкой фанатов.

Всюду наши болельщики показали себя образцово! Спасибо вам за это! А в положительных результатах «Факела» сомнений нет. Скоро они придут», — написал Гусев в социальной сети.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков. На 90+7-й был удалён защитник «Факела» Сергей Брызгалов.