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Губернатор Воронежской области обратился к фанатам «Факела» после поражения от «Динамо»

Губернатор Воронежской области обратился к фанатам «Факела» после поражения от «Динамо»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к болельщикам «Факела» после поражения в матче 1-го тура РПЛ с московским «Динамо» со счётом 1:3.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Первый матч в новом сезоне вышел комом для нашей команды. Но мы увидели и борьбу, и опасные моменты, переросшие в гол, и настрой отдать все силы на поле.

А самое главное — мы вновь могли наблюдать за фирменной, самой мощной в стране поддержкой фанатов.

Всюду наши болельщики показали себя образцово! Спасибо вам за это! А в положительных результатах «Факела» сомнений нет. Скоро они придут», — написал Гусев в социальной сети.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков. На 90+7-й был удалён защитник «Факела» Сергей Брызгалов.

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