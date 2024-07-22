Черчесов призвал главу департамента судейства РФС объяснить спорные решения в матчах РПЛ

Главный тренер национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о судействе в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2). В частности, он призвал главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича дать ответы на вопросы.

«Я вообще никогда не обсуждал судей, но Мажича можно нам сюда пригласить, чтобы он нам рассказал? Всё время за него кто‑то говорит. Пускай он здесь расскажет. Вчера на матче «Локомотива» два пенальти могли дать, но не дали», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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