Карим Бензема назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема считает, что вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч».

«Винисиус заслуживает «Золотой мяч» после такого сезона – и не только за то, что он сделал в этом году, но и за предыдущий год, за его умение обращаться с мячом. Он совершенный футболист», – приводит слова Бензема Marca.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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