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«Краснодар» обратился к болельщикам после потери очков в первом туре РПЛ

«Краснодар» обратился к болельщикам после потери очков в первом туре РПЛ
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«Краснодар» обратился к болельщикам после ничьей в матче первого тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 30'     1:1 Камилов – 43'    

«Начали с ничьей, но впереди с вами еще много совместных побед! Спасибо за поддержку, чёрно-зелёные», — написано в официальном телеграм-канале клуба.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо», а «Ахмат» проведёт матч с «Оренбургом». Обе игры пройдут 28 июля.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата России «Краснодар» финишировал на втором месте, пропустив перед собой «Зенит». «Оренбург», в свою очередь, завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы.

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