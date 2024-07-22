«Краснодар» обратился к болельщикам после потери очков в первом туре РПЛ

«Краснодар» обратился к болельщикам после ничьей в матче первого тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«Начали с ничьей, но впереди с вами еще много совместных побед! Спасибо за поддержку, чёрно-зелёные», — написано в официальном телеграм-канале клуба.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо», а «Ахмат» проведёт матч с «Оренбургом». Обе игры пройдут 28 июля.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата России «Краснодар» финишировал на втором месте, пропустив перед собой «Зенит». «Оренбург», в свою очередь, завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы.

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