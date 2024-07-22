Бензема отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Рано или поздно он должен был играть за «Реал». Я всегда так думал. Так оно и произошло. Килиан отличный игрок», — приводит слова Бензема Marca.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ».

В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»: