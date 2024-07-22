В «Фенербахче» призвали главу «Зенита» не продавать Вендела в «Галатасарай» — источник

Президент «Фенербахче» Али Коч попросил президента «Зенита» Александра Медведева не продавать бразильского полузащитника Вендела в «Галатасарай», сообщает Çubuklu Sports в своей социальной сети X (ранее twitter).

По данным источника, Коч написал Медведеву следующее сообщение: Не отдавайте Вендела в «Галатасарай», у них все равно нет денег».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Галатасарай» близки к соглашению о продаже Вендела за сумму в € 17 млн.

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире