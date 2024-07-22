Защитник «Сочи» Дркушич высказался об интересе со стороны «Севильи»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался об интересе к нему со стороны испанской «Севильи».

«В Сочи» заявили, что ко мне есть интерес из других клубов. Я подробно говорить не могу, пока клубы не договорятся между собой. Есть отдельные опции как для Европы, так и для России.

Я сейчас жду, как клубы между собой договорятся. Всем понятно, что из «Севильи» есть интерес. Но я пока ни с кем не договорился. Чемпионат Испании — один из лучших в мире, мне интересно будет там играть. Там всегда выступают топовые футболисты», — приводит слова Дркушича Metaratings.

В минувшем сезоне 24-летний Ванья Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую Премьер-Лигу, в нынешнем сезоне южане выступают в Мелбет Первой лиге.

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