Тренер «Оренбурга» объяснил, благодаря чему команда обыграла «Спартак» в первом туре РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия объяснил, за счет чего команда обыграла «Спартак» (2:0) в матче первого тура РПЛ.

«Очень рад за наших парней, которые проделали невероятную работу и показали это на поле. Да, мы понимали и были готовы к тому, что «Спартак» будет прессинговать высоко, не будет давать начинать вводить мяч в игру в короткую передачу. Мы использовали наши быстрые фланги, старались игра за спину, играть в контратаку. В зависимости от соперника мы готовимся к каждому матчу. Посчитали нужным выпустить Мансилью как центрфорварда», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Ахматом», а «Спартак» проведёт матч с «Химками». Обе встречи пройдут 28 июля.

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