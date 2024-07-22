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Тренер «Оренбурга» объяснил, благодаря чему команда обыграла «Спартак» в первом туре РПЛ

Тренер «Оренбурга» объяснил, благодаря чему команда обыграла «Спартак» в первом туре РПЛ
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия объяснил, за счет чего команда обыграла «Спартак» (2:0) в матче первого тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Очень рад за наших парней, которые проделали невероятную работу и показали это на поле. Да, мы понимали и были готовы к тому, что «Спартак» будет прессинговать высоко, не будет давать начинать вводить мяч в игру в короткую передачу. Мы использовали наши быстрые фланги, старались игра за спину, играть в контратаку. В зависимости от соперника мы готовимся к каждому матчу. Посчитали нужным выпустить Мансилью как центрфорварда», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Ахматом», а «Спартак» проведёт матч с «Химками». Обе встречи пройдут 28 июля.

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