В «Баварии» назвали игрока, который был лучше Роналду и Месси

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнес сделал выбор между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Марадона!» — приводит слова Хёнеса журналист Максимилиан Кох в соцсетях.

Напомним, профессиональную карьеру футболиста Марадона начал в 1976 году в составе аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс». В 1982 году нападающий присоединился к «Барселоне», а уже в 1984-м стал игроком итальянского «Наполи», вместе с которым дважды выигрывал чемпионат страны, Кубок Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

В 1986 году Диего Марадона помог сборной Аргентины одержать победу на чемпионате мира. Форвард был признан лучшим игроком турнира. Из жизни легендарный аргентинский нападающий ушёл осенью 2020 года. Ему было 60 лет.

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