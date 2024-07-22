Бензема оценил победу сборной Испании на чемпионат Европы — 2024

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал победу национальной команды Испании на чемпионате Европы 2024 года.

«Они очень хорошо выглядели с первой игры. Их манера игры, их отношение к делу, их футбол… Они заслужили титул», — приводит слова Бензема Marca.

Напомним, победителем чемпионата Европы – 2024 стала сборная Испании. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: