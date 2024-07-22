«Барселона» изменила решение по будущему Ансу Фати — журналист Санчес

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может получить новый шанс закрепиться в составе каталонского клуба.

Как сообщает журналист Адриан Санчес в соцсетях, в «Барселоне» считают, что испанский футболист заслуживает шанс проявить себя в новом сезоне. Игрок с высокой долей вероятности не покинет команду этим летом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена расстаться с нападающими Ансу Фати и Витором Роке в случае подписания вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса и атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо.

Напомним, в минувшем сезоне Ансу Фати провёл за «Брайтон» 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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