Аршавин: в «Локомотиве» Глушенков был 50% команды, а в «Зените» он «вишенка на торте»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о нападающем Максиме Глушенкове.

«Понятно, что дальше ему будет сложнее, но он играет ровно так, как играл в «Локомотиве». Просто там он был 50% команды, а здесь он вишенка на торте. Поэтому результат другой, а впечатления от его игры ярче. Все качества, которые Глушенков проявлял в «Локомотиве», он сейчас показывает в «Зените», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с питерским клубом по схеме 4+1. Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча.

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