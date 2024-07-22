Бывший форвард «Зенита» дал оценку возможному переходу Чалова из ЦСКА в ПАОК

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном переходе нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«В этой истории я вижу только еврокубки. Остальное… Играть в Греции? Мне кажется, что наш чемпионат сильнее. Я бы не поехал в Грецию», — сказал Гасилин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

В минувшем сезоне нападающий сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

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