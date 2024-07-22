Черчесов рассказал, чем Глушенков напоминает ему Шалимова

Главный тренер национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков напоминает ему экс‑игрока московского «Спартака» Игоря Шалимова.

«Глушенков очень хорошо открывается от мяча. Ни к мячу, а от него. Он мне напоминает Шалимова, он лучше всех это делал в «Спартаке». Максим грамотно открывается по диагонали и даёт возможность разогнать атаку», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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