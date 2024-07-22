Хорхе Сампаоли извинился за сравнение Усмана Дембеле с аутистом

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли извинился за слова в адрес нападающего национальной команды Франции Усмана Дембеле. Напомним, ранее Сампаоли заявил, что Дембеле играет как аутист.

«У меня никогда не было намерения ссылаться на аутизм. Я приношу свои извинения всем. Я просто хотел поговорить индивидуальности. Сейчас, как никогда, необходимо обращать внимание на слова, которые мы используем», — написал Сампаоли в своей социальной сети.

Напомним, сборная Франции покинула чемпионат Европы на стадии полуфинала, уступив Испании. На Евро-2024 Дембеле принял участие в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

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