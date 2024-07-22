Корнаухов назвал «гениальной» ошибку вратаря «Спартака» Максименко в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов раскритиковал вратаря московского «Спартака» Александра Максименко за результативную ошибку, допущенную в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

«Гениальная ошибка Максименко. Сложно сказать, что он попытался сделать, потому что «Оренбург» перекрывал эту линию передач, можно было спокойно начать игру, отдав пас Бабичу. Сложно сказать, о чём в этот момент думал Максименко. Стоит отметить, что «Оренбург» здорово готов к старту сезона РПЛ», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Ахматом», а «Спартак» проведёт матч с подмосковными «Химками». Обе встречи состоятся в воскресенье, 28 июля.

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