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Корнаухов назвал «гениальной» ошибку вратаря «Спартака» Максименко в матче с «Оренбургом»

Корнаухов назвал «гениальной» ошибку вратаря «Спартака» Максименко в матче с «Оренбургом»
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов раскритиковал вратаря московского «Спартака» Александра Максименко за результативную ошибку, допущенную в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Гениальная ошибка Максименко. Сложно сказать, что он попытался сделать, потому что «Оренбург» перекрывал эту линию передач, можно было спокойно начать игру, отдав пас Бабичу. Сложно сказать, о чём в этот момент думал Максименко. Стоит отметить, что «Оренбург» здорово готов к старту сезона РПЛ», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Ахматом», а «Спартак» проведёт матч с подмосковными «Химками». Обе встречи состоятся в воскресенье, 28 июля.

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