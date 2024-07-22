БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема назвал лучшую команду в мире

Карим Бензема назвал лучшую команду в мире
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил, какую команду он считает лучшей в мире.

«Реал» — лучшая команда в мире. Мадрид всегда силён и борется за все трофеи. Не вижу ни одной команды, способной стать сильнее», – приводит слова Бензема Marca.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Бензема отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»

Победители футбольных турниров-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android