Карим Бензема назвал лучшую команду в мире

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил, какую команду он считает лучшей в мире.

«Реал» — лучшая команда в мире. Мадрид всегда силён и борется за все трофеи. Не вижу ни одной команды, способной стать сильнее», – приводит слова Бензема Marca.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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