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Лев Яшин занял второе место в списке лучших игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo

Лев Яшин занял второе место в списке лучших игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo
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Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших футболистов Восточной Европы всех времён.

Первое место в рейтинге занял венгр Ференц Пушкаш. На втором месте расположился легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Замкнул тройку ещё один представитель Венгрии Шандор Кочиш. Польский нападающий Роберт Левандовски занял четвёртое место.

Украинец Андрей Шевченко расположился на седьмом месте.

Топ-10 игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo
1. Ференц Пушкаш (Венгрия)
2. Лев Яшин (СССР)
3. Шандор Кочиш (Венгрия)
4. Роберт Левандовски (Польша)
5. Ласло Кубала (Венгрия)
6. Йозеф Масопуст (Чехословакия)
7. Андрей Шевченко (Украина)
8. Нандор Хидегкути (Венгрия)
9. Флориан Альберт (Венгрия)
10. Йожеф Божик (Венгрия)

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