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Черданцев: поздравляю всех с началом нового сезона РПЛ

Черданцев: поздравляю всех с началом нового сезона РПЛ
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев поздравил аудиторию Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с началом нового сезона.

«Всех с началом нового сезона! Хотя как будто и не было перерыва. Ну ладно, поехали! Пусть будет так же интересно, как в прошлом сезоне!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Отметим, что коллектив из Санкт-Петербурга также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», который занёс в свой актив 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», набравшее одинаковое количество баллов с «быками». Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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