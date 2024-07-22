Лепский: не стал чаще общаться с Личкой после попадания в основной состав
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Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал, как относится к конкуренции в команде.
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3' 2:0 Нгамалё – 21' 3:0 Гладышев – 28' 3:1 Марков – 74'
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'
«Абсолютно нормально отношусь к конкуренции. Это заряжает футболиста. С Марцелом не стал чаще общаться после попадания в основной состав. Он только на тренировках мне подсказывает. Конечно, голы — это приятный бонус. Никто не просит меня забивать», — приводит слова Лепского «РБ Спорт».
Напомним, в матче первого тура чемпионата России с «Факелом» (3:1) Лепский стал автором одного забитого мяча.
В следующем туре «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а «Факел» проведёт матч с «Акроном».
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.
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