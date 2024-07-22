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Месси обратился к «Интер Майами» после яркого чествования его 45-го титула в футболе

Месси обратился к «Интер Майами» после яркого чествования его 45-го титула в футболе
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси поблагодарил клуб за яркое чествование в честь завоевания им 45-го титула в футболе. Перед матчем МЛС с «Чикаго Файр» (2:1) Месси появился на стадионе. В центральном круге поля был плакат с изображением числа 45 — количества титулов аргентинца за карьеру. По дуге вокруг него стояло 45 детей, каждый из которых держал картинку с отдельным титулом Лионеля.

«Огромное спасибо за признание, «Интер Майами»! Было приятно разделить этот момент с нашими людьми», — написал Месси в своей социальной сети.

Напомним, 45-м титулом в карьере Месси стал Кубок Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию. Таким образом, Лео является самым титулованным футболистом в истории.

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