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«Барселона» может приобрести полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо

«Барселона» может приобрести полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо
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«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий клуб готов продать 26-летнего футболиста, если поступит выгодное предложение. Сам же игрок приоритетом ставит переход в каталонский клуб. «Барселона» намерена заплатить за трансфер до € 60 млн.

Также Ольмо интересуются «Манчестер Сити» и «Бавария».

Ольмо перешёл в «Лейпциг» из «Динамо Загреб» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 29 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 60 млн.

В минувшем сезоне Ольмо сыграл 25 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

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