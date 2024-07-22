Весь стадион «Ривер Плейта» пропел скандальную песню про сборную Франции

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес приехал на стадион родного «Ривер Плейта», чтобы отпраздновать вместе с фанатами завоевание Кубка Америки-2024. Местные фанаты решили поддержать Энцо и пропели песню, из-за которой он недавно попал в расистский скандал, всем стадионом, сообщает Daily Mail.

Текст скандальной песни звучит следующим образом: «Они играют за Францию, но они все из Анголы. Их мать из Нигерии, а отец из Камеруна, но по паспорту они французы». Также в тексте присутствовали упоминания об отношениях Килиана Мбаппе с трансгендерной моделью.

Напомним, оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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