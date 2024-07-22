Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о возможном возвращении Жоау Феликса в команду

Президент «Бенфики» Руй Кошта ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса.

«Не только Ди Мария вернулся в «Бенфику». Мы также доказали это с помощью Гонсалу Гедеш. Нам нужны хорошие футболисты, и если у нас есть игроки, которые знают дом и португальский футбол, это преимущество. Сейчас всё это, все эти имена — спекуляции, они являются частью момента рынка.

Португальская пресса утверждала, что «Бенфика» готовит предложение в € 20 миллионов за 50% услуг нападающего. Но переговоры продолжаются, и поэтому не стоит говорить о них публично, это не то, что помогает», — приводит слова Кошты Mundo Deportivo.

Феликс является воспитанником «Бенфики», прошёл путь от U-17 до основной команды. В июле 2019 года перешёл в мадридский «Атлетико» за € 127,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Минувший сезон Феликс провёл в аренде в «Барселоне». Нападающий сыграл 44 матча, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

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