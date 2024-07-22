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Защитник «Химок»: цель занять первое место. Будем бороться с «Зенитом»

Защитник «Химок» Ориньо ответил на вопрос о цели на сезон-2024/2025.

Вчера, 21 июля, московский клуб сыграл вничью с махачкалинским «Динамо». Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1.

«Первое место. Чемпион. «Зенит»? Это не проблема. Будем бороться с «Зенитом». Ноль шансов, потому что там сильнейшие футболисты? Хорошо. Я тоже хороший футболист. Наша команда — топ», — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

Прошлый сезон «Химки» провели в Первой лиге. По итогам сезона-2023/2024 московская команда заняла первое место с 66 очками и вышла в Премьер-лигу.

«Зенит» последние пять сезонов становится чемпионом России (с 2019 по 2024). Последним клубом, который выигрывал РПЛ до питерской команды является «Локомотив».

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