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Станислав Черчесов публично упрекнул «Спартак» за отношение к собственным воспитанникам

Станислав Черчесов публично упрекнул «Спартак» за отношение к собственным воспитанникам
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении московского «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в первом туре РПЛ. Также специалист прокомментировал отношение клуба к своим воспитанникам.

«Я не смотрел игру «Спартака» и «Оренбурга». Но меня не футбол интересует, а как они играют, во что. Следующие игры буду смотреть, просто сейчас так получилось, что я по своим «казахским делам» был занят.

Который год я себя спрашиваю: в России прошёл чемпионат мира, есть центральный защитник Илья Кутепов. Я подумал, что Кутепов и Георгий Джикия — два центральных защитника сборной на года. В итоге ни одного, ни второго нет. У одного с Доменико Тедеско проблемы, у другого — с Гильермо Абаскалем.

Сейчас не дай бог ещё Антон Зиньковский уйдёт. Где-то недавно прочитал про Зиньковского, что им недовольны и хотят куда‑то отдавать. Максим Глушенков не заиграл в «Спартаке», а сейчас он лучший игрок. Надо как‑то немножко иначе относиться к своим футболистам. Не по голове их гладить, боже упаси. Просто меня там нет», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, это был первый официальный матч «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Интервью с Никитой Черновым: «Спартак», Станкович, сборная

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